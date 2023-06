Finale Champions League | Marciniak a rischio | “Mi dissocio nettamente”

(Di venerdì 2 giugno 2023) La UEFA ha designato Szymonquale direttore di gara per ladiche si gioca sabato 10 giugno tra Inter e Manchester City, ma l’arbitro polacco potrebbe essere sostituito. Il classe 1981 è considerato uno dei fischietti più quotati a livello internazionale della sua generazione, con due finali blasonate sulle spalle: ha infatti diretto ladella Coppa del Mondo 2022 tra Argentina e Francia e nel 2018 ladi Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atletico Madrid. Il polacco è accusato di aver partecipato a un evento in Polonia organizzato da Slawomir Mentzen, controverso personaggio politico e leader dell’estrema desta, noto all’opinione pubblica per le sue posizioni omofobe e antisemite. E ora potrebbe arrivare la decisione della UEFA di ...

Sul 'Caso Marciniak' prende posizione la Federcalcio polacca che, dopo quanto venuto a galla nella giornata di ieri, si è immediatamente adoperata per chiarire la vicenda che legava il fischietto ...