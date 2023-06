(Di venerdì 2 giugno 2023) EA Sports e la LegaA hanno da poco annunciato ildiA: ad aggiudicarsi il premio come giocatore del mese del campionato italiano è stato l’attaccanteSalernitanaDia Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficialeLegaA Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatoreSalernitanaDia e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di23 da venerdì 2 giugno alle ore 14.00. La consegna del trofeo ecard Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Cremonese – Salernitana, in programma sabato 3 ...

...Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della SalernitanaDia e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di...L'attaccante della Salernitana,Dia , è stato nominato EA SPORTS Player Of The Month di maggio e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di23 da venerdì 2 giugno alle ore 14.00. Il ......Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della SalernitanaDia e la sua card Player Of The Month sarà disponibile nella modalità Ultimate Team di...

FIFA 23: Boulaye Dia POTM di maggio della Serie A! FUT Universe

L'attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, è stato insignito del premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio ...Il premio EA SPORTS Plaver Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della Salernitana Boulaye Dia ...