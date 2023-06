Festa della Repubblica Referendum il 2 giugno 1946

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il 2, dopo un periodo di transizione successivo alla Liberazione dal nazifascismo, si svolse ilcostituzionale. Gli italiani vennero chiamati a scegliere frae monarchia e, quello stesso giorno, elessero i 556 componenti dell’assemblea costituente. Il 2furono libere elezioni per la prima volta dal 1924: elettori, tutti i maggiorenni (all’epoca, 21 anni) di ambo i sessi. Per la prima volta, dunque, furono ammesse al voto le donne. L’Italia scelse la, il 2democratica, antifascista, che ebbessubito il suo primo presidente, Enrico De Nicola, e da lì ad un anno e mezzo ebbe anche la sua meravigliosa Costituzione. L'articolo ...

La lungaè stata anche un lungo addio. Napoli e Spalletti si sono riscattate insieme: grazie, ...e dai suoi propositi di rivalsa da dedicare fin troppa sceneggiatura e minutaggio al finale...Saranno circa 300 sindaci, provenienti da tutt`Italia, ad aprire oggi la cerimoniaRepubblica del 2 Giugno sulla via dei Fori Imperiali. Il presidente dell`Anci e sindaco di Bari, ...News correlate 2 giugno, Mattarella: fare rete per superare le sfide e le crisi Il messaggio del presidenteRepubblica ai prefetti in occasioneRepubblica Crisi d'impresa, ...

Festa della Repubblica del 2 giugno, cosa si festeggia e perché Money.it

Il 2 giugno 1946, dopo un periodo di transizione successivo alla Liberazione dal nazifascismo, si svolse il referendum costituzionale. Gli italiani vennero chiamati a scegliere fra Repubblica e monarc ...Via libera del parlamento europeo, con 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti, alla legge a sostegno della produzione di munizioni Ue per sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina contro la Russ ...