Festa della Repubblica | Mattarella | “Italia paese solidale | vuole la pace”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le celebrazioni per il 77° anniversariona, venerdì 2 giugno, sono cominciate con la deposizione di una corona d’alloro all’AltarePatria a Roma, da parte di Sergio. Presenti le più alte cariche: la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministroDifesa Guido Crosetto, i vertici militari e delle forze di polizia. Sul Vittoriano il consueto sorvoloPattuglia acrobatica nazionale – le Frecce Tricolori – ha disegnato un enorme Tricolore sul cieloCapitale. Successivamente il presidenteha passato in rassegna i reparti schierati per la rivista e, in seguito, si è svolta la parata militare ai ...