Festa della Repubblica | Mattarella arriva all’altare della Patria tra gli applausi Poi l’Inno di Mameli e la deposizione della corona d’alloro – Video

Choc questa mattina alle Grotte del Passetto ad Ancona nel bel mezzo dei preparativi per laRepubblica. Una donna è rimasta folgorata da un cavo elettrico che ha calpesto in riva al mare. In suo soccorso è arrivato un passante che pure lui è stato raggiunto da una forte scossa ...'2 giugno 1946, gli italiani furono chiamati a scegliere tra Repubblica e Monarchia e scelsero la Monarchia . Buongiorno, oggi è il 2 giugnoRepubblica'. Inizia così il collegamento di Elisa Anzaldo , inviata del Tg1 dall'altarePatria dove vanno in scena le celebrazioni istituzionali alla presenza del presidente Sergio ...Roma, 02 giugno 2023 Ecco la bandiera italiana sul Colosseo in occasioneparata del due giugno. Alle celebrazioni per laRepubblica partecipano il PresidenteRepubblica Mattarella e le più alte cariche dello Stato. / Ministero Difesa

Festa della Repubblica, Mattarella e Meloni alla parata del 2 giugno a Roma. FOTO Sky Tg24

Giorgia Meloni e il popolo italiano ricevono congratulazioni per la Festa della Repubblica Italiana. L’Ucraina apprezza il sostegno italiano nella difesa della sovranità e dell’indipendenza del paese.Il presidente della Regione Renato Schifani ha preso parte, questa mattina a Palermo in piazza Vittorio Veneto, alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. La giornata è cominciata con la commemo ...