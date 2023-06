Festa della Repubblica | Lombardi | “77 anni fa una scelta di libertà”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Provincia di Benevento Il PresidenteProvincia di Benevento, Nino, nella sua Allocuzione per il 2 giugno,, davanti al Monumento ai Caduti di Benevento, ha ricordato come 77or sono, … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Dopo due anni di attesa potranno finalmente avere tutti i servizi che contribuiscono ogni giorno a rendere meno complicata la loro vita. Il Comune, nel giornoRepubblica, ha sbloccato la lista d'attesa dei Progetti di vita individuali per le persone disabili, bambini e adulti. Si tratta di programmi su misura in base alle specifiche ...5 I giorni passano, la stagione da Campioni d'Italia non è ancora finita, lascudetto ufficiale andrà in scena domenica al Maradona dopo l'ultima partita di Serie A contro ...tecnico...LaRepubblica si presenta con un programma ricco di appuntamenti che, oggi, inevitabilmente provocheranno modifiche alla viabilità nel centro storico, alcune delle quali (come la chiusura ...

Di Maio tra gli invitati al ricevimento della Festa della Repubblica: le immagini del nuovo inviato Ue nel… Il Fatto Quotidiano

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...Schiranna in festa fino a domenica 4 giugno per la nuova edizione dell'Urban Lake Street Food Festival. Oltre 20 truck con specialità culinarie regionali e da tutto il mondo (nell'immagine il Lago di ...