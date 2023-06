Festa della Repubblica | il Tricolore gigante sul Colosseo

(Di venerdì 2 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 Ecco la bandiera italiana sulin occasioneparata del due giugno. Alle celebrazioni per lapartecipano il PresidenteMattarella e le più alte cariche dello Stato. / Ministero Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Oggi è invece laRepubblica perché gli italiani non scelsero la monarchia.- - > Il vescovo Delbosco firma il decreto per la nascitadiocesi di Cuneo - Fossano - Diocesi di Cuneo - Fossano . Cuneo e Fossano ora sono ...termine dell'annuale incontro di preghiera e...Oggi, 2 giugno,Repubblica Italiana. Ad aprire le celebrazioni per 77esimo anniversario, l'alzabandiera solenne all'AltarePatria e l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente...

Festa Repubblica, in corso celebrazioni. Mattarella: “Valori Carta continuano a guidarci” Sky Tg24

Il presidente alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 77° anniversario della Festa Nazionale della Repubblica, ha assistito ...Il Napoli gioca la sua ultima partita casalinga: Eav prolunga il servizio lungo le linee ferroviarie che servono lo stadio Diego Armando Maradona. (ANSA) ...