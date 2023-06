Ferrari | adesso è tutto vero | pazzesco in Formula 1 | che gioia per i tifosi

Seguono ledi Leclerc e Sainz, praticamente sugli stessi tempi, che però durante le libere ... provando l'ulteriore pacchetto di modifiche dove spiccano soprattutto le nuove fiancate,...da Barcellona, Spagna Giornata importantissima per la, che al Montmelò ha presentato di fatto una nuova SF - 23, rivista in diversi particolari ... non so seriusciremo a fare la stessa ...A lui vanno le congratulazioni della ScuderiaClub di Caprino Bergamasco, orgoglioso del riconoscimento ottenuto dal suo presidente onorario, cheè anche cavaliere. Foto 1 di 2

F1, Ferrari rivoluzionata a Barcellona: tante novità alle pance e al fondo OA Sport

da Barcellona, SpagnaGiornata importantissima per la Ferrari, che al Montmelò ha presentato di fatto una nuova SF-23, rivista in diversi particolari per cercare di dare una svolta positiva a una stagi ...In Spagna la Ferrari ha modificato profondamente la macchina per avvicinarsi ai concetti della Red Bull. Sulle fiancate sono sparite le «vasche dei pesci rossi» ...