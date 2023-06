Ferdinando Carretta è morto | nell' 89 sterminò padre | madre e fratello a Parma Poi la fuga e l' arresto

(Di venerdì 2 giugno 2023)a Forlì: l'uomo viveva lì da quando era tornato in libertà. Nel 1989, a, uccise i genitori e il. Venne rintracciato solo nove anni...

E' stato trovato morto in casa, l'uomo che nel 1989 a Parma uccise i genitori e il fratello a colpi di pistola., 61 anni, era malato da tempo e viveva a Forlì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...AGI - È stato trovato morto nella sua abitazione di Forlì, 61 anni, tristemente noto per aver ucciso a colpi d'arma da fuoco il 4 agosto del 1989 a Parma i propri genitori e il fratello minore . L'uomo, all'epoca dei fatti 27enne , ...Si pensava che la famiglia s i fosse trasferita ai Caraibi, ma nel novembre '98venne rintracciato a Londra, durante un controllo. Inizialmente a sserì di non sapere nulla dei ...

