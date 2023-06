Femminicidio Tramontano | il giudice | “Manca una vera condanna sociale dei violenti | anche i giovani hanno l’idea del predominio maschile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Nel nostro contesto culturale è ancora incrostatache la donna sia qualcosa di mia proprietà, di cui posso disfarmi. Lo squilibrio di potere nei rapporti tra i sessi è ancora forte”. Un quadro che non cambia nemmeno tra le nuove generazioni: “La fascia di età di chi commette questi reati va dai 18 ai 35 anni. Quindiaiviene trasmesso il messaggio delsulla donna“. Lo sottolinea Fabio Roia, presidente vicario del Tribunale di Milano ed esperto di violenza di genere, in un’intervista al Corriere della sera sull’omicidio di Giulia, la 29enne incinta uccisa a Senago, nell’hinterland del capoluogo lombardo, dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. “Un cambiamento c’è ma è lento, non c’è stata ancora una svolta. Perché i messaggi che ...