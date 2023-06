Femminicidi | capire come salvarsi non esclude tutto il resto | dall’educazione alla demolizione del potere maschilista

(Di venerdì 2 giugno 2023) Pierpaola Romano aveva 58 anni. È morta mercoledì 31 maggio, tre colpi di pistolatesta esplosi a distanza ravvicinata. Non ha avuto scampo, stava uscendo. L’hanno trovata nell’androne in ginocchio, piedi rivolti verso la sua casa, le ginocchia a terra e la faccia in su. Il suo assassino è Massimiliano Carpineti. La uccide sull’uscio di casa, poi sale in macchina, fa trecento metri, si ferma e si uccide.o. Giulia Tramontano aveva 29 anni, era incinta al settimo mese. È morta sabato scorso, tre coltellate al collo.Alessandro Impagnatiello è il suo assassino. Ha provato anche a bruciare il corpo, prima nella vasca da bagno, poi nel box auto. Per tre giorni avrebbe girato con il cadavere di Giulia in auto. Con il telefono di Giulia, per depistare, si finge Giulia e invia messaggi,quellomamma ...

Ad esempio La comunicazione, 'che non è sempre corretta quando si parla di, anche ... Ribaltiamo il messaggio : facciamoagli uomini che non devono aggredire e insultare le donne, ...La Cuzzocrea, infatti, riesce a scrivere: "Il dato suinon cala da anni nonostante a ... Basta guardarsi attorno perche, in reatà, se ne parla fin troppo e da troppo tempo. Negli ...Abbiamo il dovere diprofondamente cosa dobbiamo fare per avere una reazione all'altezza ... Ecco uno dei più terribili alleati dei: la sottovalutazione. Ma non solo. Nel nostro Paese ...

"Il brutale femminicidio di Agnosine dimostra purtroppo come esista ... Su entrambe le donne uccise, in Lombardia e Calabria, sarà effettuata l’autopsia, che servirà a capire in quale ordine siano ...Solo nella settimana dal 22 al 28 maggio 2023 sono stati commessi 4 omicidi di genere. Il termine corretto è femminicidio. Qual è la differenza tra un femmicidio e un femminicidio