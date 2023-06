Federico II | laurea honoris causa in geologia ad Alberto Angela 

(Di venerdì 2 giugno 2023) L‘UniversitàII di Napoli festeggia i 799 anni dalla sua istituzione il 5 giugno. Le celebrazioni per il compleanno prevedono numerosi eventi. Il primo, proprio nel giorno dell’istituzione, è il conferimento dellamagistraleinApplicata adAngela. La cerimonia si terrà lunedì 5 giugno, alle 11 nell’Aula Magna storica dell’Ateneo Federiciano, nella sede di corso Umberto I, 40. Introdotto dal rettore Matteo Lorito e da Vincenzo Morra, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, ne terrà la Laudatio Pasquale Raia, professore di Paleontologia e Paleoecologia. Seguirà la Lectio magistralis del neo dottoreAngela. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

