(Di venerdì 2 giugno 2023) La vittoria dell’in trasferta per 2-1 nel match di andata da un chiaro vantaggio alla squadra di Eredivisie nel suo tentativo di mantenere la categoria conquistando quantomeno la finale di questi spareggi contro Almere City o VVV Venlo. Il NAC, club di Eerste Divisie che aveva superato il Maastricht prima di approdare in InfoBetting: Scommesse Sportive e

FC Emmen-NAC Breda (sabato 03 giugno 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Dat de nederlaag tegen FC Emmen (1-2) er één met perspectief is, heeft NAC te danken aan Aimé Omgba. De ingevingen van de middenvelder zijn precies wat de Bredanaars nodig hebben zaterdag in de return ...