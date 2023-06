(Di venerdì 2 giugno 2023) Ultima giornata di Serie A anche per i fantallenatori. Il 38mo turno del massimo campionato italiano si apre già stasera , venerdì 2 giugno, e se il Napoli ha già potuto festeggiare il tricolore, in molte leghe gli ultimi 90? potranno risultare decisivi. Grande, dunque, viene rivolta agli, capaci con i propri gol di portare bonus spesso decisivi. Tuttavia, per quanti giocano al, uno degli avversari principali è il turnover in giornate come questa. Le rotazioni dei tecnici di Serie A potrebbero privare i fantallenatori dei propri bomber di punta, come ad esempio Lautaro Martinez o Arthur Cabral. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora CERTEZZE Victor Osimhen del Napoli è alla ricerca della gioia personale nella classifica marcatori che lo ...

... stagione 2022/2023 consigli2022/2023: guida asta Serie A Ad aprire il programma sarà ... One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositiviAmazon Fire TV Stick o Google ...Commenta per primo Sampdoria - Sassuolo vale più per ilche per altro. Poco da dire su questo anticipo di Serie A che di Serie A ormai non è più:...quei punti di penalizzazione con i...... chiarendo quale sia lo stato di forma dei due esiano i piani dello staff giallorosso per ....it per Adnkronos

Fantacalcio: su quali attaccanti puntare per il weekend Sanabria una garanzia di gol, attenzione a Piatek OA Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Fantacalcio, i 3 giocatori che possono sbloccarsi all'ultima giornata.