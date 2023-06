Fantacalcio | 5 difensori da schierare per la 38ª giornata di Serie A

(Di venerdì 2 giugno 2023) : i profili scelti per l’ultimo turno. Ilè ormai arrivato all’ultima tappa stagionale, un peccato per tutti i fantallenatori che non vorrebbero mai smettere di consegnare la formazione. In attesa degli ultimi ed immancabili verdetti per l’Europa League e la Conference League, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Analizziamo le opzioni disponibili per iltra, centrocampisti e attaccanti.Forte della qualificazione in Champions League, il Milan cercherà di concludere al meglio ......Posch ha disputato un grande campionato con la maglia del Bologna risultando uno dei... bottino preziosissimo per un giocatore listato difensore al. Non a caso è il secondo ...Esaminiamo le possibili scelte per ilNello scorso turno di campionato Giovanni Di Lorenzo (43 crediti) ha dimostrato la sua abilità offensiva con l'eccellente gol che ha ...

38ª giornata Serie A: 5 difensori da non schierare al Fantacalcio Fantacalcio ®

Consigli Fantacalcio per la trentottesima giornata di Serie A, ecco quali sono i cinque difensori da non sottovalutare La Serie A sta per volgere al termine così come centinaia di migliaia di Leghe Fa ...