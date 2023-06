Fan di Mare Fuori in rivolta per la presenza di un TikToker nel cast | la reazione del regista

(Di venerdì 2 giugno 2023) I fan disono sempre più insistenti e dopo la notizia che hanno costretto ila interrompere alcune scene a causa delle loro urladal set, ora avrebbero messo bocca pure nella scelta degli attori. È il caso di Carmine Guadagno, notonapoletano, che qualche giorno fa ha annunciato sui suoi profili social di aver preso parte ad alcune scene. La suaha indignato molti fan e alcuni di loro si sono riversati sul profilo Instagram delper lamentarsene. “Non credo che Carmine abbia mai studiato recitazione quindi non capisco la sua. Ci sono tanti di noi che vorrebbero avere questa possibilità e non possono averla”, si legge in un commento. Di fronte a queste parole, ilha ...

Mare fuori: i fan sul set e le novità, cresce l'attesa WIRED Italia

Netflix ha ufficialmente confermato che Tudum, l'evento globale a cadenza annuale pensato per i fan, ritornerà più strepitoso che mai! Dopo due anni in formato virtuale, Tudum 2023 sarà presentato in ...un evento globale per i fan ritorna più strepitoso che mai! Dopo due anni in formato virtuale, Tudum 2023 sarà presentato in diretta ...