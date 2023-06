FA’ LA TUA SCELTA – WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2023

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 giugno 2023) THE PHENOMENAL AJ STYLESDopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dalle scene impedendogli di presenziare alla Royal Rumble ed a Wrestlemania, AJ è tornato immediatamente ai vertici della fed e leader indiscusso del Club.Finalista e contendente per il World Heavyweight Title, nonostante fosse più o meno chiaro che le possibilità di vederlo uscire come nuovo campione erano davvero minime. Ma l’importante è aver recuperato tra le file un wrestler fenomenale ed una superstar a cinque stelle.Un main eventer dal valore indiscusso e magari prossimo avversario di Roman Reigns.Infatti tra le numerose vittime del regno titolato del Tribal Chief, il nome di AJ Styles non compare e di conseguenza rappresenterebbe una nuova sfida per l’Head Of The Table.46 anni compiuti proprio oggi ed è il momento di tracciare un percorso e pensare quali nuovi traguardi potrebbe raggiungere in ...