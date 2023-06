F1 | perché solo Carlos Sainz ha provato il nuovo pacchetto aerodinamico nella FP1? La spiegazione

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Andata in archivio la prima giornata del weekend del GP di Spagna, sede dell’ottava tappa del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito iberico, la Ferrari spera di ridestarsi dal proprio torpore, visti soprattutto i problemi patiti in gara per il degrado delle mescole. Come aveva anticipato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, si è vista una monoposto con le pance in linea con quanto messo in mostra dalla Red Bull, nel tentativo di rendere la vettura più efficiente dal punto di vista. Nello stesso tempo, sono stati rifatti anche gli sfoghi dell’aria calda, il fondo e l’ala anteriore, per rendere la Ferrari più facile da mettere a punto, visto che entrambi i piloti spesso si sono lamentali di una macchina molto sensibile alle variazioni d’altezza da terra. Ebbene, in questo contesto,...