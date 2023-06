(Di venerdì 2 giugno 2023) Da Montecarlo si passa allacon il GP di Barcellona. Una settimana dopo il GP di Monaco, si rimane in Europa per il Gran Premio di, settima tappa del Campionato Mondialedi Formula 1, in scena dal 1991 ogni anno nel circuito al Montmelò della città catalana. Vedremo se sarà un altro weekend appannaggio di una Red Bull che sembra infermabile: Max Verstappen ha vinto anche a Montecarlo una gara non banale nella quale è entrato anche il fattore pioggia, mentre Sergio Perez si deve riscattare dopo il fine settimana monegasco da dimenticare. La scuderia austriaca finora ha vinto sei gare su sei a disposizione. Riflettori puntati anche sulla Mercedes e sulla Ferrari, scuderie che sperimenteranno nuovi aggiornamenti, passaggio cruciale per pianificare al meglio il resto della stagione: a Montecarlo la scuderia tedesca ha ...

Classicoeuropeo per il gran premio che si corre sul circuito catalano di Montmelò , vicino ...sabato ore 16.00. Gara domenica ore 15.00. Come vedere in TV il GP di Spagna 2023 di ...Ledel GP di Spagna a Barcellona 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale,e diretta streaming della settima caccia alla pole della stagione che andrà in ...... 16 le curve di cui 10 a destra e 6 a sinistra e un senso di percorrenza, la pendenza ... domenica mattina lee poi subito dopo gara 1 e 2. Dopo l'ultimo appuntamento di Viterbo ...

F1, orario qualifiche 3 giugno: programma GP Spagna 2023, tv streaming, guida Sky e TV8 OA Sport

Scopri come guardare in streaming gratis e in TV il GP di Spagna 2023 di Formula 1 su smart TV, smartphone, computer e tablet ...In occasione del round di Misano, quinto appuntamento della stagione 2023 del WSBK, Pirelli celebrerà 20 anni come Fornitore Unico di Pneumatici per tutte le classi del Campionato delle derivate di se ...