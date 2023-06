F1 oggi | GP Spagna 2023 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023), venerdì 2 giugno, andrà in scena la prima giornata del weekend del GP di, ottavo round del Mondialedi F1. Sul circuito catalano di Barcellona le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Tante squadre hanno introdotto degli aggiornamenti importanti dal punto di vista tecnico, la pista infatti è ideale per testare la bontà delle novità, viste le proprie caratteristiche. Non è un caso che il layout iberico sia stato per tanti anni sede dellepre-season, per consentire agli ingegneri di raccogliere dati e impostare la linea di sviluppo della propria monoposto. La Ferrari, in questo contesto, si è presentata con delle pance in stile Red Bull, per dare il via a un ...