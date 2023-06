F1 | nuove power unit per Max Verstappen e Sergio Perez a Barcellona | la Red Bull con motori “freschi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tutto come da copione. Nel weekend dell’ottavo round del Mondiale 2023 di F1, in Spagna, la Redsa fare i suoi conti. La scuderia di Milton Keynes, dominatrice finora della stagione, ha effettuato il cambio del pacchetto della, considerando che nell’annata corrente saranno ammesse quattro rotazioni. L’olandese Maxe il messicanoavranno quindi a disposizione” sull’impegnativo circuito del Montmeló, che potrebbe dare anche un supporto in termini di prestazioni ai due alfieri del team anglo-austriaco. Nuovi ICE, MGU-H e MGU-K per affrontare uno “stint” di questo campionato, in cui le due RB19 hanno fatto vedere grande velocità e consistenza. Non è un caso che già nel corso delle prime prove libere, ...