F1 | Max Verstappen fa sua la pole del “venerdì” e vola | Ferrari da decifrare

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ildi Barcellona, teatro dell’ottavo round del Mondiale 2023 di F1, è andato in archivio. Il day-1 della novità per le squadre: tanti aggiornamenti per le scuderie, desiderose di dare impulso ai propri progetti. Novità tecniche sì, ma non novità nei risultati perché Maxè sempre lì a comandare. Lo aveva detto Mad Max che le sue motivazioni sono sempre le stesse: vincere e ancora vincere. Il mood è quello del Cannibale e così le due sessioni di prove libere in Catalogna sono state dominate dall’olandese della Red Bull, veloce nel time-attack, ma straordinaio sul passo gara. Un po’ come spesso ha fatto Carlitos Alcaraz sul campo da tennis a “scherzare” i suoi avversari con palle corte a iosa, cosìha impostato il pilota automatico sull’1:19 sul long run e, tanto per gradire, ha abbattuto la barriera di quel ...