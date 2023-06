F1 | Lewis Hamilton | “Giornata difficile ma non ho avuto sensazioni negative Il nuovo layout? Fantastico”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023)si è dovuto accontentare dell’undicesima posizione nella FP2 del GP di Spagna 2023, settima tappa del Mondiale di Formula 1. L’ex Campione del Mondo, intento a testare gli aggiornamenti della sua monoposto, ha registrato un gap di +0.642 rispetto al leader Max Verstappen, autore di una sessione scintillante contraddistinta dal crono di 1:13.907. Il britannico, intervenuto in mixed zone al termine della seconda prova, ha spiegato più nel dettaglio le principali difficoltà riscontrate: “Non posso dire di avere– ha detto– al momento siamo in gara e lotteremo il più possibile. Laè stata però, abbiamo cercato di interpretare le gomme e il loro degrado proprio per iniziare a capire ...