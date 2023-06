F1 | i rivali la copiano | ma la Red Bull non sta a guardare | gli aggiornamenti della RB19

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nonostante un primo scorcio di stagione eccezionale, in cui ha dominato la scena demolendo la concorrenza ed ipotecando già entrambi i titoli del 2023, Rednon si adagia sugli allori e continua a sviluppare la monoposto per mantenere il vantaggio tecnico nei confrontivarie Aston Martin, Ferrari e Mercedes in vista del prosieguo del Mondiale di Formula Uno. Anche al Montmelò la scuderia di Milton Keynes ha introdotto qualche novità sul fondo, modificato la conformazione del bordo d’uscita del pavimento e apportando un piccolo cambiamento anche all’estrattore. Insomma, Rednon sta ae prosegue nel tentativo di ottimizzare ulteriormente un progetto vincente con dei nuovimentre gli altri top team cercano di inseguire ...

