F1 GP Spagna | Perez | “Raccolte tante informazioni sulla pista”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Buona giornata per noi. Abbiamo raccoltoe sull’auto”. Queste le prime sensazioni del pilota della Red Bull, Sergio, al termine della prima giornata di prove libere in vista del Gp diin programma domenica a Barcellona. “Lamette a dura prova il collo e credo che questa sarà una situazione che in molti dovranno affrontare in gara”, ha aggiunto il messicano che nella seconda sessione si è dovuto accontentare del quarto tempo (+0.312). Il compagno Max Verstappen è invece risultato il più veloce. SportFace.