F1 GP Spagna Barcellona 2023 | prove libere venerdì | canale | orario | diretta tv e streaming

(Di venerdì 2 giugno 2023) Settimo appuntamento del Mondialedi F1 e dopo Montecarlo è back-to-back aper il GP di: si iniziacome di consueto con lein programma, ecco di seguitotv ee le informazioni suldi riferimento. Ennesimo dominio Verstappen a Monaco, con la Ferrari in grossa difficoltà e dunque a caccia del riscatto in terra iberica. La tre giorni spagnola inizia alcon lee le due sessioni di free practice saranno trasmesse intv2 giugno su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, consu Sky Go: alle ...

, Perez cercherà di riprendersi dalla diciassettesima posizione a Monaco, causata da un ... Inci aspettiamo anche una Mercedes più competitiva grazie agli ultimi aggiornamenti. Il ...Il consulente di casa Red Bull ha poi proseguito, mostrando fiducia - ovviamente - anche per il Gran Premio di: 'Solitamente asiamo ancora più forti. Lo scorso anno abbiamo dovuto ...Le qualifiche del GP di2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della settima caccia alla pole della stagione che andrà in scena sul circuito ...

Finalmente ci siamo. Oggi, venerdì 2 giugno, inizierà il lungo weekend legato al Gran Premio di Spagna, settima tappa del Mondiale 2023 di F1 in scena a Barcellona, nello specifico presso il circuito ...Ecco tutte le date i gli orari per seguire al meglio il prossimo gran premio di F1 che si terrà in Spagna sul circuiti di Montemelò.