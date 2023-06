F1 Gp Spagna | Alonso | “Pista lenta rispetto alle previsioni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) Prima giornata di Prove Libere in, in cui è sceso ovviamente inFernando. Il pilota spagnolo, subito dopo la chiusura della prima tranche di Prove ha parlato ai microfoni della stampo. Queste le parole di: “Abbiamo studiato le gomme, anche se laè più. Abbiamo buoni margini di crescita e anche gli aggiornamenti trasmettono buone sensazioni. Sono molto contento per la risposta dei tifosi che mi infondono grande entusiasmo” SportFace.