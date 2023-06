(Di venerdì 2 giugno 2023) Puntare al massimo possibile. E’ questo il “” pensiero. Il Team Principal della Ferrari crede fortemente nel lavoro dei propri tecnici e questo weekend del GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1, è importante per compiere un primo passo per rendere la SF-23 più guidabile e gestibile, in ottica. Se è vero che la velocità pura questa monoposto, in un modo o nell’altro, è riuscita a dimostrarla, il vero problema è nel degrado delle. Una criticità che fino a questo momento ha tarpato le aliscuderia del Cavallino Rampante. Del resto, è la domenica che si fanno i punti., ai microfoni di Sky Sport, dunque si è espresso in questi termini: “Sensazioni positivi sugli aggiornamenti che abbiamo introdotto. Questo è solo il primo set di un ...

Le parole diProprio di futuro ha parlato il team principal. In quello immediato, il francese ha confermato come gli aggiornamenti saranno giudicati anche da Leclerc: ' È un ......dare i primi verdetti esaustivi utilizzando anche il quadro che darà Leclerc atteso a sua volta ad avere la Ferrari equipaggiata con gli aggiornamenti nelle PL2 (come ha anticipato) ...Raddrizzare il progetto è quindi la priorità degli ingegneri agli ordini del team principal, che nei giorni scorsi si è detto fiducioso di poter sbloccare parte del potenziale ...

F1, Frederic Vasseur: "Puntiamo alla pole-position, poi vediamo in gara come gestiremo le gomme" OA Sport

da Barcellona, SpagnaGiornata importantissima per la Ferrari, che al Montmelò ha presentato di fatto una nuova SF-23, rivista in diversi particolari per cercare di dare una svolta positiva a una stagi ...La strategia per i due piloti Ferrari non è stata azzeccata, male antico per il team di Maranello che rimane nonostante il cambio degli uomini operato dal team principal Frederic Vasseur. Punti anche ...