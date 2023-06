F1 | Ferrari rivoluzionata a Barcellona | tante novità alle pance e al fondo

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Si chiude un venerdì di estrema importanza, senza mezzi termini, per la. La scuderia di Maranello, infatti, ha portato sul tracciato del Montmelò un pacchetto di aggiornamenti quanto mai corposo, scegliendo il Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, come punto nodale del proprio campionato. Dopo un inizio di annata decisamente negativo, il team emiliano ha provato l'”all in” in terra catalana, sia per un lay-out molto indicativo, sia perchè il tempo stringe. Se, infatti, questetecniche (davvero notevoli) porteranno benefici alla SF-23 potremmo vivere una seconda parte di campionato di ben altro tenore, con Charles Leclerc e Carlos Sainz nuovamente con una vettura competitiva. In caso di “buco nell’acqua”, invece, sarà inevitabile, e doloroso, pensare già alla monoposto del 2024. Una eventualità che ...