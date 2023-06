F1 | Ferrari con le pance in stile Red Bull a Barcellona La pista catalana emetterà il giudizio

(Di venerdì 2 giugno 2023) Lail proprio. Inizia quest’oggi il weekend del GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato del Montmeló, le scuderie sfrutteranno questo day-1 per testare i pacchetti aerodinamici nuovi, che si è deciso di introdurre. Perché proprio sul circuito catalano la deciso di modificare le proprie monoposto? Come affermato spesso dagli ingegneri, sul layout iberico è possibile comprendere la bontà di una macchina, in quanto vengono sondate tutte le aree in termini di prestazioni: dalla trazione all’efficienza aerodinamica. Di conseguenza, se una vettura va forte a, è probabile che lo faccia anche su altre piste. Non è un caso che lungamente questasia stata teatro dei test pre-season. La, a questo proposito, avrà una veste ...

Normalmente si arriva al Test Eventle classi più importanti in vista Olimpiadi già qualificate ...Maschile - Formula Kite M Lorenzo BOSCHETTI (Marina Militare) Doppio Misto 470 Giacomo(...Qui ho visto lala prima volta, e ora correre quila Rossa e' speciale: Mi fa stare bene correre in casa, mi da' piu' energia ha aggiunto lo spagnolo I fan sono qui per te e cercando di ......4 decapottabilei sedili posteriori orientativisuale verso il retro, la Simca, varie Mercedes ed ancora varie Alfa Romeo coupé, una splendida Lancia Flaminia, via Fiat 124 sport, le...

Alpine: a Barcellona alla pari con Ferrari e davanti a Mercedes | FP FormulaPassion.it

Federica Masolin e Mara Sangiorgio allietano con la loro presenza gli appassionati di Formula 1: le giornaliste super seducenti a Montecarlo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP di Spagna - Numeri e statistiche del GP Spagna Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIV ...