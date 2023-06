F1 | Adrian Newey | “In passato sono stato molto vicino alla Ferrari | se avessi 20 anni in meno…”

Solo pochi giorni prima,spiegava come proprio Marshall fosse impegnato negli studi preliminari di integrazione tra power unit e telaio in vista del 2026. Di certo, non un addio gradito ...Dopo sei gare le classifiche dipingono una realtà oltre le più rosee aspettative per la Red Bull, constesso che ha ammesso che la RB19 sta andando oltre le aspettative. In classifica ...... Rob Mashall ha iniziato come ingegnere di pista nel 1994 in Benetton, passando poi in Renault ed infine in Red Bull nel 2006, lavorando a fianco dicome Chief Designer e dal 2016 come ...

Adrian Newey, altro sgambetto alla Ferrari Sta per riscrivere le regole della F1 TuttoMotoriWeb.it

Newey e Verstappen hanno visitato sede di Barcellona del team Alinghi, che collabora con Red Bull e che sta preparando l'America's Cup.Il campione del mondo e il geniale disegnatore della Red Bull a Barcellona vivono una giornata con Team Alinghi. L'olandese: «La vela come la F1 si basa su comunicazione e lavoro di squadra» ...