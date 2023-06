Ex Milan | Huntelaar rinnovo con l’Ajax fino al 2027 | NEWS

Commenta per primo Klaas - Janresta all'Ajax : l'ex attaccante delha rinnovato il contratto fino al 2027 ed entra nella direzione tecnica del club di Amsterdam.A vederlo giocare in Olanda ce ne si era innamorati: Klaas Jansembrava avere tutto per far rivivere il mito - Van Basten al. Ma di Marco ce n'era uno solo e i tifosi lo capirono presto. Talento vero, forse un po' sfortunato nella sua ...Commenta per primo Klaas - Janresta all'Ajax : l'ex attaccante delha rinnovato il contratto fino al 2027 ed entra nella direzione tecnica del club di Amsterdam.

Dopo una stagione difficile, l’Ajax ha deciso di rivoluzionare tutto il reparto tecnico del club. Questi stravolgimento però non toccheranno Klaas-Jan Huntelaar. L’ex attaccante infatti ha rinnovato c ...Klaas-Jan Huntelaar blijft tot medio 2027 verbonden aan Ajax. De oud-international blijft werkzaam als technisch manager onder de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat.