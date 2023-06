(Di venerdì 2 giugno 2023) (Adnkronos) – Le lettere che compongono il nome di, i numeri di un anno destinato a essere ricordato e uno dei simboli dell’si fondono in un unico disegno, dando vita così aldei CampionatidiLeggera di. Un lancio in grande stile, avvenuto durante il Golden Gala ‘Pietro Mennea’ nello Stadio Ridolfi di Firenze, alla presenza del presidente di World Athletics Sebastian Coe, il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov e il presidente della Fidal Stefano Mei. L’emozionante anteprima apre la corsa lunga un anno verso un appuntamento storico e di grande rilevanza sportiva: dal 7 al 12 giugnoi migliori atleti del continente si sfideranno allo Stadio Olimpico, nel ...

Europei di Atletica Roma 2024, presentato il logo ufficiale Adnkronos

