Esiste un’ora ideale per andare a dormire? Calcolala così e noterai subito i benefici

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 2 giugno 2023) Se fino a una certa età dormiamo tutti molto serenamente, diventando adulti le cose si complicano. Ecco però come capire l’ora esatta pernon è solo un piacere, ma anche un dovere. Il sonno è infatti fondamentale per la salute e il benessere di corpo e mente, tant’è che la privazione del sonno nell’antichità era usata come forma di tortura psicologica.una buona quantità di ore ed avere un sonno riposante sono due toccasana a cui nessuno deve rinunciare, neanche nelle peggiori condizioni di stress e di tensione. Ecco come capire qual è l’ora giusta pera letto, per te: scoprilo, è facilissimo. Qual è l’oraper: come stabilirlo (grantennistoscana.it)Se fino a quando ...