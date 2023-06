ESCLUSIVA IN – Zilliacus | «Interessati all’Inter? Vi racconto tutta la verità»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 2 giugno 2023) Thomasè il miliardario finlandese di cui si sta parlando in queste ore circa un suo interessamento per l’Inter (vedi articolo). L’imprenditore ha parlato inai microfoni di Inter-News.it ribadendo le sue intenzioni e sottolineando la voglia di investire nel calcio italiano. Con tanto di pronostico, per chiudere, sulla finale di Champions League. INTERESSAMENTO – Queste le parole di Thomasinalla nostra redazione riguardoesse per l’Inter: «Ho annunciato pubblicamente di voler investire nel calcio italiano. Mi piace il calcio italiano, è il migliore al mondo. Ho una casa in Italia, a Como e più della metà dell’anno vivo lì. Ho fatto un’offerta già per il Manchester United in Inghilterra a marzo ma non credo succederà nulla, non venderanno. Per quanto ...