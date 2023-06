Ero stressato | la versione choc del killer Il gip esclude la premeditazione

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Alessandro Impagnatiello potrebbe uccidere di nuovo e lo ha fatto «senza un reale motivo» parlando di «fonte di stress» per «la gestione delle due ragazze» e del fatto «che altri ne fossero venuti a conoscenza sul luogo di lavoro». Così la Gip di Milano, Laura Angela Minerva, ha convalidato il fermo del 30enne reo confesso per l'assassinio della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, avvenuto nella loro casa di Senago la sera di sabato 27 maggio, accoltellandola e cercando di disfarsi del corpo dandole fuoco due volte. La giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere ma escluso che il barman abbia agito «con crudeltà» e premeditato la morte della 29enne di Sant'Antimo. Le «modalità» di «tempo e luogo» dell'omicidio «non risultano essere state frutto di scrupolosa predisposizione» mentre «l'arma utilizzata» è stata scelta «non a seguito di un'accurata ...