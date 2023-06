(Di venerdì 2 giugno 2023) Nell’undicesimo bando di gara del Gestore dei servizi energetici (Gse), finalizzato a incentivare l’prodotta dfonti, sono stati422 Megawatt di potenza a impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici. Per effetto di questi risultati, la potenza complessivamente ammessa nelle undici procedure gestite dal Gse sale a 6.127 Mw, pari al 77% degli 8.000 Mw di potenza disponibile prevista dal Dm 4 luglio 2019. Lo rende noto il Gse precisando di aver ricevuto nell’ultimo bando 120 domande per quasi 450 Mw di potenza richiesta. In totale, precisa il Gse, le procedure competitive hanno impegnato oltre l’80% della potenza disponibile per i Registri e oltre il 70% per le Aste. Il 31 maggio al via il dodicesimo bando. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Le aziende energivore cercano soluzioni con le fonti dirinnovabile e il fotovoltaico è il passo più semplice. Funzionano anche gli. Per esempio al bando Solar Attack della Regione ...... in collaborazione con la sudcoreana LG Energy Solution, per poi sospendere i lavori - potrebbe ottenere una somma ancora più grande, stando a Bloomberg , per almeno pareggiare gli...... una normativa sempre più forte che spinge e anche deglieconomici", ha spiegato Nicola ... Electrip non solo si impegna a fornire esclusivamenteda fonti verdi, ma mira anche a ridurre ...

Energia, incentivi alle rinnovabili: assegnati 422 Mw dal Gse ... Il Denaro

Intervista all’ingegner Valerio Natalizia, Ad di SMA Italia. «Per colpa del super bonus, da giugno in crisi le installazioni residenziali». Gli obiettivi del piano RepowerEU per il 2030 «Si possono r ...Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), i prezzi dei combustibili fossili, causati dalla guerra in Ucraina, e le preoccupazioni per la sicurezza energetica hanno favorito l'installazione ...