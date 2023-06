(Di venerdì 2 giugno 2023) La procura di Piacenza ha avviato un’inchiesta su una serie di falsi incidenti stradali inscenati per frodare le assicurazioni. Incidenti che sarebbero avvenuti nel Piacentino, tra la Valdarda e la Bassa. Nelle carte, tra i 30 indagati, ci sarebbe il nome di Matteo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale dell’e segretario del partito in. A darne notizia è il quotidiano Libertà. Per l’accusa, nei mesi di aprile e maggio 2021, l’esponente del Carroccio «avrebbe ottenuto un indennizzo di 893 euro, dopo che una fotografia falsificata venne inviata alla sua assicurazione per dimostrare la rottura del parabrezza della sua Bmw X1», scrive l’Ansa. Nel capo d’imputazione, si leggerebbe che«compilava e firmava una dichiarazione attestante l’esistenza di un sinistro ...

Emilia-Romagna, il consigliere leghista Rancan accusato di aver finto un incidente stradale: indagato

