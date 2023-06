(Di venerdì 2 giugno 2023) Laalle amministrative nel centrosinistra ha aperto il primo vero confronto dopo le primari del Pd dello scorso 26 febbraio. La leadership di, al momento, non sembra in ...

Elezioni, Delrio (Pd): “Sconfitta seria, Elly Schlein apra un tavolo con Conte e Calenda” Globalist.it

In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex ministro Graziano Delrio ha parlato della situazione. «E’ stata una sconfitta vera e seria. Ciò detto io sono sempre stato autonomista e quindi ritengo ...Segui Tag24 anche sui social Le elezioni amministrative concluse ieri consegnano al centrodestra quattro capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione. Il risultato, come è evidente, rafforza la c ...