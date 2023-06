Elemental | il regista Peter Sohn spiega in che modo il film Pixar è ispirato alla sua vita

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilha parlato delanimato, prodotto da, raccontando quali aspetti sono ispiratisua, il nuovodella, è stato presentato al Festival di Cannes 2023 e ilha ora svelato che è in partesua. Ilmaker è infatti figlio di immigrati coreani e questo dettaglio personale si rispecchia in alcuni elementi del racconto. Lazione del, parlando dial magazine Variety, ha ...

La spiegazione delPeter Sohn , parlando dial magazine Variety , ha dichiarato: " Sì, è il fardello della cultura e si tratta di passare il testimone e mantenere dentro di sé un ...Il- autore di piccoli cult come Dogthooth , The lobster e Il sacrificio del cervo sacro - ... Mamoudou Athie - fra i doppiatori di- ed Hunter Schafer - giovane star lanciata dalla ...Flamin' Hot Eva Longoria su Disney+ dal 9 giugno Debutto nel lungometraggio della neo -Eva ...Peter Sohn al cinema dal 21 giugno Presentato in anteprima all'ultimo Festival di Cannes,...

Elemental: il regista Peter Sohn spiega in che modo il film Pixar è ... Movieplayer

Il regista Peter Sohn ha parlato del film animato Elemental, prodotto da Pixar, raccontando quali aspetti sono ispirati alla sua vita.Quante versione di Spider saranno coinvolte in Spider-Man: Across the Spider-Verse A svelare il numero preciso è il regista.