Ecco la mascotte Briciola che sfila con i reparti a cavallo alla Parata del due giugno

Roma, 02 giugno 2023 Anche il cane Briciola sfila con i reparti a cavallo dei Carabinieri nel corso della cerimonia per la Festa della Repubblica a Roma.le immagini. / Ministero Difesaperché sono entrato per chiedere aiuto perché non volevo spostarlo o altro. Non sapevo quanto ... Ferguson ha detto che il cucciolo è diventato "una sorta di piccoladel campus". Uno ...In palio anche il titolo di Miss. Per le vincitrici il pass per la Finale Nazionale dal 7 ... *** Ringo Edgli eventi del by night nei locali della regione con diversi ospiti come Cristian ...

Ecco la mascotte Briciola che sfila con i reparti a cavallo alla Parata ... Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Anche il cane Briciola sfila con i reparti a cavallo dei Carabinieri nel corso della cerimonia per la Festa della Repubblica a Roma. Ecco le immagini. / Ministero Difesa Fonte: Agenzia ...Benedetta Rossi arriva a Zoomarine, con l’occasione di presentare “Fatto in casa da Benedetta”. Accompagnata dalle mascotte di Super Benny (il cartone animato ispirato proprio al suo personaggio e la ...