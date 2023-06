Dura contestazione dopo Brescia-cosenza | Balata “Apriamo riflessione”

(Di venerdì 2 giugno 2023)(ITALPRESS) –degli ultras delallo stadio Rigamonti in occasione della gara di ritorno dei playout contro ilche ha condannato le rondinelle alla retrocessione in serie C38 anni. Scene di guerriglia ancora prima del triplice fischio: gli ultrasni hanno iniziato a lanciare fumogeni, alcuni sono entrati nel rettangolo di gioco, costringendo il direttore di gara a sospendere il match quando mancava meno di 1? al regolare triplice fischio. Il gol dell’1-1 delal 95?, che di fatto premiava i calabresi con la permanenza nella cadetteria, ha scatenato la reazione degli ultras che ha visto anche scontri con la polizia, entrata in campo per garantire che la situazione non degenerasse ...

BRESCIA (ITALPRESS) – Dura contestazione degli ultras del Brescia allo stadio Rigamonti in occasione della gara di ritorno dei playout contro il Cosenza che ha condannato le rondinelle alla retrocessione in serie C dopo 38 anni.