Drone intelligente si ribella al militare | Lo ha ucciso | simulazione choc

(Di venerdì 2 giugno 2023) Durante una, uncontrollato dall'intelligenza artificiale ha adottato «delle strategie completamente inaspettate per raggiungere il suo obiettivo» arrivando a uccidere, virtualmente, l'operatore umano. A rivelarlo è stato il colonnello Tucker Cinco Hamilton, a capo dell'unità dei test ed operazioni con Ai dell'Air Force americana, durante un conferenza che si è svolta nei giorni scorsi a Londra. Ma una portavoce dell'Air Force Ann Stefanek smentisce che questaabbia avuto luogo. «Il dipartimento dell'Air Force non ha mai condotto simulazioni con i droni-Ai di questo tipo e rimanere impegnata per un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale - ha detto - sembra che le parole del colonnello sia state prese fuori contesto». Le forze armate Usa hanno adottato l'intelligenza artificiale e ...

Drone militare intelligente si ribella: "Ha ucciso l'operatore", imbarazzo Usa Il Tempo

Un drone militare Usa guidato dall'intelligenza artificiale (IA) che, pur di portare a termine la sua missione, " uccide " l' operatore che lo segue a distanza da terra: potrebbe essere la trama di un ...