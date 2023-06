“Drone guidato da Ai ha ‘ucciso’ operatore in simulazione”. Air Force Usa smentisce

(Di venerdì 2 giugno 2023) (Adnkronos) – Durante una, uncontrollato dall’Intelligenza Artificiale ha adottato “delle strategie completamente inaspettate per raggiungere il suo obiettivo” arrivando ad ‘uccidere’ l’umano. A rivelarlo è stato il colonnello Tucker Cinco Hamilton, a capo dell’unità dei test ed operazioni con Ai dell’Airamericana, durante un conferenza che si è svolta nei giorni scorsi a Londra. Ma una portavoce dell’Air, Ann Stefanek,che questaabbia avuto luogo. “Il dipartimento dell’Airnon ha mai condotto simulazioni con i droni-Ai di questo tipo e rimanere impegnata per un uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale – ha detto – sembra che le parole del colonnello sia state prese ...

Unmilitare Usadall' intelligenza artificiale (IA) che, pur di portare a termine la sua missione, ' uccide ' l' operatore che lo segue a distanza da terra: potrebbe essere la trama di un ...Ma a questo punto l'operatore umano gli poteva dire di non uccidere quello che ilinterpretava come minaccia. "Allora cosa ha fatto Ha ucciso l'operatore, perché gli stava impedendo di ...È stata ripresa da molti giornali, ma tra gli esperti ci sono dubbi su come è stata ...

Un drone guidato dall'intelligenza artificiale ha deciso di uccidere il ... Fanpage.it

Un drone militare Usa guidato dall' intelligenza artificiale (IA) che, pur di portare a termine la sua missione, “uccide" l'operatore che lo segue a distanza da ...(Adnkronos) – Durante una simulazione, un drone controllato dall’Intelligenza Artificiale ha adottato “delle strategie completamente inaspettate per raggiungere il suo obiettivo” arrivando ad ‘uccider ...