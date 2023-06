Drone controllato da Intelligenza Artificiale “uccide” il suo operatore perché intralciava la missione

(Di venerdì 2 giugno 2023) Durante una simulazione unmilitare Usa guidato dall’ha scelto dire il suopur di portare a termine la. Fortunatamente la “casuality” è solo virtuale ma la scelta della macchina infrange le leggi della robotica (“Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno“, recita la prima) che tutti gli appassionati di fantascienza e futurologia ben conoscono. Il responsabile dei test e delle operazioni didell’Aeronautica militare statunitense, il colonnello Tucker Cinco Hamilton, ha raccontato la settimana scorsa – al vertice Future Combat Air and Space Capabilities tenuto a Londra – che durante ...

... ha raccontato la settimana scorsa - al vertice Future Combat Air and Space Capabilities tenuto a Londra - che durante il test virtuale organizzato dall'esercito, ildall'...... ha raccontato la settimana scorsa - al vertice Future Combat Air and Space Capabilities tenuto a Londra - che durante il test virtuale organizzato dall'esercito, ildall' ...Durante una simulazione, undall'Intelligenza Artificiale ha adottato "delle strategie completamente inaspettate per raggiungere il suo obiettivo" arrivando ad 'uccidere' l'operatore umano. A rivelarlo è stato ...

Drone controllato da Intelligenza Artificiale “uccide” il suo operatore perché intralciava la… Il Fatto Quotidiano

Un drone militare Usa guidato dall' intelligenza artificiale (IA) che, pur di portare a termine la sua missione, “uccide" l'operatore che lo segue a distanza da ...L'Aeronautica americana nega e parla di fraintendimenti delle parole di un colonnello che lo avrebbe rivelato in un convegno. Il velivolo per salvare la missione assegnatagli avrebbe sparato ...