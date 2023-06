Droga e materiale per spaccio trovati a Scampia

(Di venerdì 2 giugno 2023) Operazione di controllo: Sospetto si allontana alla vista della polizia, lasciando dietroper loMercoledì sera gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Don Pino Puglisi a, hanno notato una persona che, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente facendo perdere le proprie tracce. Gli operatori hanno controllato la zona ed hanno rinvenuto una busta con all’interno 9 involucri contenenti circa 8 grammi di hashish, una bustina contenente circa 10 grammi di cocaina, circa 29 grammi di mannitolo utilizzato per il taglio della sostanza, un bilancino di precisione e diversoper il confezionamento della. Lascia un like su Facebook e seguici ...

... circa 29 grammi di mannitolo utilizzato per il taglio della sostanza, un bilancino di precisione e diversoper il confezionamento dellaConfermate le condanne a 27 anni per Valerio Del Grosso, esecutoredell'omicidio e a 3 anni per Anastasiya Kylemnyk, accusata di violazione della legge sulla. Ridotte invece le pene a ...... autoredell'omicidio. I togati hanno invece ridotto a 14 anni e 8 mesi la pena per il ...L'omicidio di Luca Sacchi si consumò nell'ambito di una trattativa per la vendita di, sostanza e ...

Milano, borseggi e droga: cinque arresti della Polizia di Stato ... Questure sul web

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Don Pino Puglisi, hanno notato una ...Gli operatori hanno controllato la zona ed hanno rinvenuto una busta con all’interno 9 involucri contenenti circa 8 grammi di hashish ...