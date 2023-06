Donizetti Night | sagra alpina e festa a San Colombano | il week-end in città

...da Fondazione Teatrocon il Duc - Distretto Urbano del Commercio di Bergamo - e le Associazioni Ascom Bergamo Confcommercio e Confesercenti Bergamo in occasione della, in ...La serata di Bergamo si illumina con la, festeggiamenti che culmineranno in novembre nel consolidato festival omonimo. Musica con Vista Al via la quarta edizione del festival che, con ...Per consentire lo svolgimento evento "2023" in piazza Matteotti, 3 giugno 2023, nell'ambito degli eventi BGBS23, è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della circolazione e successiva inegrazione , che istituisce ...

Donizetti Night: sabato 3 giugno il ritorno della festa musicale ... Montagne & Paesi

Che si tratti di un weekend fuori porta o che siate rimasti in città, ecco una selezione di appuntamenti culturali da non perdere. Poi fateci sapere!Due le manifestazioni significative: la Donizetti Night, sabato 3 giugno, e la quarta edizione di Unirun, gara podistica non competitiva organizzata dall’Università degli Studi di Bergamo e dal CUS di ...