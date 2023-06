Donizetti Night | il ritorno della festa musicale dedicata al compositore bergamasco

... dischiuderà le porte alle duecento persone prenotate nel contesto degli eventi dellanella serata di domani, sabato 3 giugno. Una rotonda con la volta "stellata" Chi domani scenderà ...Sabato 3 giugno la "" Sabato 3 giugno il primo appuntamento sarà con la "", la banca è mecenate della notte più celebre dedicata al compositore orobico con centinaia ...E FESTA DELL'OPERA - BERGAMO E BRESCIA Nel mese di giugno, due appuntamenti di rilievo del programma della Capitale Italiana della Cultura 2023 -e Festa dell'Opera - ...

DONIZETTI NIGHT: CONTO ALLA ROVESCIA PER L'EDIZIONE 2023 OperaClick

Sabato 3 giugno torna la festa musicale dedicata al bergamasco più famoso del mondo con 20 “palcoscenici” pensati per ospitare decine di spettacoli tra danza, concerti, conversazioni, visite guidate, ...È la Festa della Repubblica, e sono aperti molti musei tradizionalmente preclusi per questa occasione. Domenica 4 torna invece l’accesso gratuito, come ogni prima domenica del mese, dovuto a #domenica ...