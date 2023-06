(Di venerdì 2 giugno 2023) Per glialtri 404dallo stop allo sconto sugli extraprofitti. Tra le coperture anche tagli da 400al Fondo di integrazione salariale

... le recenti, e quant'altro il destino chieda di affrontare. La donna rappresentata da Ceccarelli non è solo bella, ma un punto di riferimento, una forzala società e la famiglia che ...... che ha aperto un fascicolodisastro colposo contro ignoti, ne ravviserà anche di penali) e lo dimostrano, insieme alla tragedia della Romagna, le setteavvenute in Emilia Romagna dal ...... dumper e mezziposizionare le palancole - in questa prima fase ne saranno posizionate...Assistenza alla popolazione Continua l'attività di assistenza alla popolazione coinvolta nelle...

Dl alluvioni, per gli aiuti 150 milioni dal taglio al reddito di cittadinanza Il Sole 24 ORE

Bologna, 2 giugno 2023 – “Al mio segnale scatenate la solidarietà”. Rimaneggiare la frase che ha reso Russel Crowe una leggende è quasi d’obbligo, visto che l’ex ‘gladiatore’ ha deciso di devolvere l’ ...Gli scatti in mostra alle Nuove Officine della Cultura di Medicina ripercorrono la costruzione del Canale Emiliano Romagnolo ...