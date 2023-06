Disordini al Rigamonti | la dura condanna di prefetta e questore | 'Sono delinquenti'

(Di venerdì 2 giugno 2023) "Brescia non merita queste figure. È una vergogna". Ladi Brescia Maria Rosaria Laganà commenta così...

Il futuro è iniziato ieri sera al stadio di Brescia e lavoreremo per fare meglio e di più, ma il patrimonio della B è ancora nelle nostre mani'. Sono otto i poliziotti rimasti feriti nei disordini del post partita. Balata ha commentato: 'Disordini al Rigamonti di Brescia - Cosenza hanno scosso anche le istituzioni, come il presidente della Lega. Sono stati episodi di violenza come quelli ai quali abbiamo assistito ieri sera allo stadio.'

Disordini al Rigamonti, la dura condanna di prefetta e questore ... Calciomercato.com

Sono otto i poliziotti rimasti feriti nei disordini a Brescia al termine del playout contro il Cosenza che ha condannato le Rondinelle alla retrocesione in Serie C: si tratta di tre agenti del reparto ...A renderlo noto il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp che riporta anche di un poliziotto che ha riportato una frattura alla gamba ...